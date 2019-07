Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vorfahrt missachtet - Radfahrerin schwer verletzt

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Gestern morgen war eine 51-Jährige mit dem Fahrrad Am Vogelherd aus Richtung Unterpörlitz in Richtung Bücheloher Straße unterwegs. An der Einmündung zur Kopernikusstraße fuhr ein 59-Jähriger mit einem Skoda auf die Straße Am Vogelherd auf und missachtete dabei die Vorfahrt der Radfahrerin. Es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und der Radfahrerin, wobei die 51-Jährige schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. (jk)

