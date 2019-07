Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bagger in Flammen

Stadtilm - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag wurden Feuerwehr und Polizei auf ein Feld am Witzlebener Weg gerufen. Bei den Feldarbeiten war ein Bagger in Brand geraten, Flammen schlugen aus dem Steuerblock. Der Fahrzeugführer hielt den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle, sodass sich das umliegende Feld nicht entzündete. Es wurden keine Personen verletzt. Am Bagger entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Derzeit wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. (jk)

