Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Getränke entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte stiegen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Außenlager eines Getränkemarktes in der Harjesstraße ein. Hier entwendeten die Diebe alkoholische und alkoholfreie Getränke im Wert von ca. 14 Euro. Sachschaden entstand nicht. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0187579/2019 zu wenden. (ml)

