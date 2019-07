Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kelleraufbrüche

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots)

In der Zeit von gestern Abend etwa 19.30 Uhr bis heute Vormittag um 11.30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-List-Straße in Eisenach zu mehreren Kelleraufbrüchen.

Unbekannte Täter brachen gewaltsam mehrere Kellerabteile auf und entwendeten nebst verschiedenen Alkoholika auch Leergut und Kartoffeln. (vt)

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter Angabe der Hinweisnummer 0187407/2019 unter der Telefonnummer 03691/2010 entgegen.

