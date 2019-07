Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe im Fahrradkeller

Gotha (ots)

Unbekannte sind heute Nacht in den Keller eines Mehrfamilienhauses An der Wolfgangswiese eingebrochen. Aus dem Gemeinschaftsraum wurden ein orangefarbenes Mountainbike des Herstellers "Cube" sowie Schaltung und Bremsen eines weiteren Fahrrads entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 1.600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0186265/2019. (jk)

