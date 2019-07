Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch durch gekipptes Fenster

Eisenach (ots)

In den frühen Morgenstunden zwischen 2 und 4 Uhr versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Langensalzaer Straße einzubrechen. Der oder die Einbrecher machten sich an einem gekippten Fenster zu schaffen, wurden dabei jedoch vermutlich gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Ein Sachschaden entstand nicht.

Wer hat um die Tatzeit oder bereits im Vorfeld verdächtige Personen in der Langensalzaer Straße wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0186073/2019.

Die Polizei weißt darauf hin, Fenster im Erdgeschoss bei Abwesenheit oder zur Nachtzeit geschlossen zu halten:

"Ein gekipptest Fenster ist ein offenes Fenster!" (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha