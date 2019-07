Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe am Imbiss

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Heute Nacht versuchten Unbekannte einen Bratwurststand und einen Eiswagen aufzubrechen. Beide sind auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Mühltor abgestellt. In den Bratwurststand drangen die Einbrecher nicht ein, auch aus dem Eiswagen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro. Hinweise zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0186122/2019. (jk)

