Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht: Unfallflucht mit verletzter Fußgängerin

Eisenach (ots)

Am Freitag, 21.06.2019 gegen 17:50 Uhr überquerte eine 19-Jährige einen Fußgängerüberweg in der Sophienstraße/Jacobstraße. Plötzlich kam ein weißer Pkw Opel gefahren, touchierte die junge Frau am Bein und verletzte sie dadurch leicht. Das die Opel-Fahrerin verließ mit ihrem Fahrzeug pflichtwidrig die Unfallstelle.

Wer hat den Unfall gesehen und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0157499/2019 zu melden. (jk)

