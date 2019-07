Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Laut und renitent

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Gestern Nacht wurde die Polizei zu einer lautstarken Auseinandersetzung in eine Wohnung Am Schwarzbach gerufen. Der 30-jährige Wohnungsinhaber wurde angetroffen und beleidigte und bedrohte die Beamten. Als er daraufhin in Gewahrsam genommen wurde, leistete er aktiven Widerstand und musste gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen einen Wert von 2,05 Promille. Die Polizeidienststelle durfte der Mann heute am frühen Morgen wieder verlassen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.(jk)

