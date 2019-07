Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogentest und Versicherungsschutz

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Abend stoppte die Polizei in der August-Trinius-Straße einen 41-Jährigen auf dem Hoverboard. Für sein Gefährt bestand kein Versicherungsschutz, zudem reagierte ein Drogentest bei dem Mann positiv. Er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, die Weiterfahrt wurde unterbunden. (jk)

