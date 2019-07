Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zum Unfall an Ampelkreuzung gesucht

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Gegen 21:40 Uhr gestern Abend befuhr ein 43-Jähriger mit einem VW die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung An der Schloßmauer kommend. An der Kreuzung zur Langewiesener Straße bog der 43-Jährige nach links ab und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Audi eines 30-Jährigen, der aus Richtung Karl-Liebknecht-Straße die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der 30-Jährige wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt. Zum Abstumpfen der Fahrbahn wurde die Freiwillige Feuerwehr Ilmenau hinzu gerufen und kam mit zwei Fahrzeugen und sechs Kameraden zum Einsatz.

Zum Unfallzeitpunkt wurde der Verkehr an der Kreuzung von einer Ampel geregelt. Beide Fahrzeugführer gaben an, bei "Grün" gefahren zu sein.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zur Schaltung der Ampelphasen zum Unfallzeitpunkt machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0184855/2019. (jk)

