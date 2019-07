Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Heuballen in Brand

Eisenach (ots)

In den frühen Morgenstunden wurden Polizei und Feuerwehr heute an den Aussichtspunkt An der Karlskuppe gerufen. Unbekannte schoben drei Heuballen zusammen und entzündeten diese. Zwei der brennenden Ballen rollten einen Hügel hinab, einer davon landete auf der Straße und der zweite in einer Hofeinfahrt. Glücklicherweise entstand außer an den Heuballen kein weiterer Schaden. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0184922/2019 entgegen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell