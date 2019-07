Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garagen-Einbruch

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Zwischen Sonntag und gestern Mittag sind Unbekannte in eine Garage des Garagenkomplexes am Hüttengrund eingebrochen. Hieraus entwendeten die Einbrecher eine Werkzeugkiste sowie eine Schreibmaschine. Hinweise zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0184627/2019. (jk)

