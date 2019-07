Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Friedrichroda (ots)

Am Montag zwischen 10:15 und 11:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem EDEKA-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Friedrichroda. Das beschädigte Fahrzeug, ein grauer Mercedes V-Klasse, wurde im angegebenen Zeitraum durch ein unbekanntes Fahrzeug an der gesamten Beifahrerseite beschädigt während die Fahrzeugbesitzerin des grauen Mercedes einkaufte. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 EUR beziffert. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0184402/2019. (aw)

