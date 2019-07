Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung bei Party zum Downhillcup

Ilmenau (ots)

Am Samstag Abend fand im Rahmen des IXS Downhillcup Inder Ilmenauer Waldstraße eine Party statt. Am Bierwagen kam zwischen alkoholisierten Gästen zu einem Streit. Zwei Gäste wollten den Streit schlichten und die Streithähne trennen. Der namentlich bekannte 32-jährige Täter schlug mit den Fäusten auf die Streitschlichter ein und verletzte diese. Einer der Verletzten musste zur Behandlung in das Ilmenauer Krankenhaus. Anzeige wurde erstattet.

