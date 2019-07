Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schuppenbrand

Ilmenau / OT Manebach (ots)

Am Nachmittag des Freitages, 19.07.2019 kam es zu einem Schuppenbrand in Manebach, Schmücker Straße. Aus ungeklärter Ursache geriet ein Schuhregal, welches in einem am Hinterhaus befindlichen und offenstehenden Schuppen gelagert war, in Brand. Der Schuppenbrand konnte schnell durch Kräfte der eingesetzten Feuerwehren gelöscht und ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000,- Euro. (sv)

