Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tageswohnungseinbruch

Arnstadt (ots)

Am Freitag, 19.07.2019 zwischen 04.00 Uhr und 14.00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in der Arnstädter Karl-Marien-Straße in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Aus dieser Wohnung wurden ca. 300,- Euro Bargeld, Bekleidung im Wert von ca. 400,- Euro sowie diverse Lebensmittel entwendet. An der Wohnungseingangstür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro. Der oder die Täter versuchten noch eine weitere Tür im gleichen Hauseingang gewaltsam zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. (sv)

