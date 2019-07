Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Drogenrausch randaliert

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Barfüßig und scheinbar wie von Sinnen zog ein 29-Jähriger am Samstagnachmittag laut schreiend durch die Ausfeldstraße. Hierbei verschaffte er sich auf einem Grundstück Zugang zu einem Abstellraum und beschädigte in diesem mehrere Möbel sowie ein Steuerungselement. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Der offensichtlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann konnte nur mit Mühe durch die Polizei und die Rettungskräfte gebändigt werden. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (ml)

