Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hausfassaden beschmiert

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Mehrere Hausfassaden, Papierkörbe, Briefkästen und Laternen wurden in der Nacht auf Samstag in der Schlossgasse und in der Lindenauallee beschmiert. Mit orangener Farbe wurden hier insgesamt 16 Graffiti angebracht. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0183163/2019 zu wenden. (ml)

