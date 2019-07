Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Simson gestohlen

Emleben - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag von einem Grundstück An der Furt ein Moped. Es handelt sich um eine grüne Simson SR 51 Enduro. Der Wert des Mopeds wird auf ca. 500 geschätzt. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der Simson machen können, sich an das Telefon 03621/781124 unter der Hinweisnummer 0183070/2019 zu wenden. (ml)

