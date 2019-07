Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken auf dem Fahrrad

Eisenach (ots)

Die Eisenacher Polizei kontrollierte am Samstagnachmittag gegen 14:45 Uhr nach Zeugenhinweisen in der Clemensstraße einen 44 jährigen Eisenacher, welcher mit seinem Fahrrad unterwegs war. Der Mann, so die Zeugen, wäre in Schlangenlinien gefahren und konnte sich kaum auf dem Rad halten. Die Beamten stellen bei dem Radfahrer einen Atemalkoholwert von 1,97 Promille fest. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei einem 39 jährigen Krauthäuser wurde am Samstagabend gegen 22:00 Uhr in Stockhausen eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Zuge dieser stellte sich heraus, dass er unter Einfluss von Drogen seinen Pkw führte. Der Mann wurde einer Blutentnahme unterzogen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet, da die Beamten neben der Drogenbeeinflussung feststellten, dass der 39 Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.(ri)

