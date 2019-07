Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach vermisster Person

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Am 02.07.2019 gegen 17:00 Uhr verließ der 62-jährige Herr Rüdiger Weiß aus Georgenthal seinen gewohnten Lebenskreis und blieb seitdem verschwunden. Herr Weiß hat seine Wohnanschrift mit einem grauen Pkw Audi A6 Avant mit dem amtlichen Kennzeichen GTH-MR 942 verlassen. Auffällig am Fahrzeug ist ein markanter Unfallschaden, der sich am Fahrzeugheck rechtsseitig befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 1,90 Meter groß - kräftige Gestalt - 115 kg schwer - schwarz-graue Haare - Oberlippenbart - Brille

Er trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine braune Jeanshose, ein dunkelblau-weiß-gestreiftes Hemd, eine hellblaue Wetterjacke und braune Schuhe. Herr Weiß leidet unter Depressionen, ist zu 60% schwerbehindert und muss lebenswichtige Herzmedikamente nehmen.

Wer hat den Vermissten oder das benannte Fahrzeug gesehen und kann Angaben zu deren Aufenthalts- bzw. Standort machen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0167071/2019. (jk)

