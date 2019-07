Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kleber im Schlüsselloch

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Zwischen Montagabend und heute Morgen haben Unbekannte die Türschlösser von vier Geschäftsräumen in einem Gebäude Am Eichicht mit Sekundenkleber verschmiert. Die Schließzylinder ließen sich nicht mehr öffnen, der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0182469/2019. (jk)

