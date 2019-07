Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weiterer Zigarettenautomat angegriffen

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gestern in den frühen Morgenstunden haben zwei Unbekannte in der Schillerstraße vergeblich versucht, einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Die Polizei berichtete.

Eine aufmerksame Zeugin entdeckte gestern Nachmittag auch in der Triniusstraße einen Zigarettenautomaten, an dem erfolglos gehebelt wurde. An dem Automaten entstanden durch den Aufbruchversuch starke Deformationen, die Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten in Zusammenhang stehen. Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0181645/2019 entgegen. (jk)

