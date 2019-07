Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mini-Ampel geklaut

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

Gestern Mittag wurde der Diebstahl einer Mini-Ampel an einer Tiefgarage in der Talstraße bemerkt. Unbekannte demontierten fachmännisch die kleine Ampel an der Zufahrt zur Tiefgarage und entwendeten diese. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0181609/2019. (jk)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell