Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rattan-Möbel gestohlen

Eisenach (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in den Durchgang eines Mehrfamilienhauses am Karlsplatz ein. Von dort entwendeten sie eine Garnitur Rattan-Sitzmöbel, bestehend aus drei Stühlen und einem Tisch, die im Durchgang abgestellt waren. Der Beuteschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Wer hat Beobachtungen zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen gemacht, die möglicherweise solche Möbel in der Nähe des Tatortes transportiert haben? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0181818/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell