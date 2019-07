Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalismus im Garten

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Heute Morgen stellte ein 35-Jähriger fest, dass seine Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Gothaer Straße beschädigt wurde. Unbekannte zerschlugen Fenster und Türen der Gartenhütte und übergossen Stühle, Tische und Sofa, welche sich außerhalb der Hütte befanden, mit einer dunklen, öligen Flüssigkeit. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten in Zerstörungswut handelten und nicht versucht haben, in die Hütte einzubrechen. Hinweise zum Tatgeschehen nimm die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0181426/2019 entgegen. (jk)

