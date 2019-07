Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fremder in der Laube

Eisenach (ots)

Gestern Abend stellte eine 33-Jährige fest, dass in ihre Gartenhütte Am Schäfersborn eingebrochen wurde - ein Fenster war eingeschlagen. Als sie in die Hütte sah, fand sie darin einen wildfremden Mann vor, schlafend auf der Couch. Nachdem sie den Unbekannten ansprach, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hatte kurze Haare und trug einen hellbraunen Pullover sowie blaue Jeans. Im Gesicht hatte der Unbekannte auffällige Verletzungen. Die Polizei fahndete umgehend nach dem Mann, konnte ihn jedoch nirgends antreffen. Aus der Hütte hatte er nichts entwendet, lediglich dort gehaust und etwas Müll hinterlassen. Der Sachschaden am Fenster wird auf 50 Euro geschätzt.

Wer hat den unbekannten Mann gesehen oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0180781/2019. (jk)

