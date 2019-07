Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Borstiger Zusammenstoß

Hörschel - Wartburgkreis (ots)

In den frühen Morgenstunden war heute ein 41-Jähriger mit einem Opel auf der L 1021 in Richtung Herleshausen unterwegs. Als plötzlich eine Rotte Wildschweine die Straße querte, konnte der Mann nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte drei Jungtiere. Alle drei verendeten am Unfallort, am Opel entstand Sachschaden. Der 41-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. (jk)

