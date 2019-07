Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol, Streit und Schläge

Eisenach (ots)

Heute Nacht konsumierten zwei Männer im Alter von 29 und 36 Jahren reichlich alkoholische Getränke in einer Bar nahe dem Bahnhof. Gegen 4 Uhr in der Früh gerieten die beiden Männer in Streit, den sie schließlich vor der Lokalität körperlich austrugen. Die Polizei wurde hinzugerufen und trennte die beiden Streithähne, ihre Verletzungen wurden von Rettungskräften untersucht. Anschließend wurde mit beiden ein Atemalkoholtest durchgeführt: Der ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von 2,27 Promille und bei dem 36-Jährigen einen Wert von 2,0 Promille. Gegen beide Männer wurde jeweils eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. (jk)

