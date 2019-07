Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebe am Automaten entdeckt

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden wurden zwei Personen dabei beobachtet, wie sie sich an einem Zigarettenautomaten in der Schillerstraße zu Schaffen machten. Die beiden Unbekannten manipulierten kurz vor 4 Uhr am Geldausgabefach des Automaten, konnten diesen jedoch nicht öffnen, beschädigten ihn jedoch. Umgehend wurde eine Polizeistreife eingesetzt, die Personen konnten jedoch nicht mehr aufgegriffen werden.

Die beiden Tatverdächtigen waren mit Fahrrädern unterwegs. Eine der Personen war mit einem grauen Kapuzenpulli sowie einer schwarzen, dreiviertellangen Hose bekleidet und trug einen roten Rucksack bei sich. Die andere Person war komplett dunkel gekleidet.

Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Umfeld der Schillerstraße wahrgenommen oder kann Angaben zur Identität der beschriebenen Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 19284382. (jk)

