Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 05.07.2019 bis 10.07.2019 drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Schützenallee ein. Ein Kellerverschlag wurde aufgebrochen und aus diesem ein Fahrrad im Wert von 350 Euro entwendet. Am Aufbruch eines zweiten Kellerverschlags scheiterten die mutmaßlichen Täter. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Roadsign", Typ "Alu MTB Fully offroad 26er". Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Bikes nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0180722/2019 entgegen. (jk)

