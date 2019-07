Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Ein roter Opel Astra und ein Audi fuhren gestern Abend gegen 21:30 Uhr hintereinander auf der L 1044 von Arnstadt nach Thörey. Als der Audi den Opel überholte und bereits auf dessen Höhe war, scherte der Opel ebenfalls zum Überholen aus. Der 31-jährige Audi-Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und versuchte, dem Opel auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht vermeiden und touchierte außerdem einen Leitpfosten. Beide Fahrzeuge hielten und verständigten sich mit Handzeichen zur Unfallaufnahme in einer nahe gelegenen Straße. Der Audi-Fahrer wartete dort, der Opel-Fahrer jedoch fuhr an ihm vorbei und setzte seine Fahrt pflichtwidrig in Richtung Thörey fort. Der Audi blieb mit einem Schaden in Höhe von 5.000 Euro zurück.

Wer hat den Unfall gesehen oder kann Angaben zu dem roten Opel Astra machen? Der Fahrzeugführer soll männlich und etwa 50 Jahre alt gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0180804/2019. (jk)

