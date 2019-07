Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Fahrer übersieht Fußgänger

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Gegen 10 Uhr heute Vormittag war ein 81-Jähriger mit einem Opel auf der Rosenstraße unterwegs. Als er nach links in die Pfortenstraße einbog, übersah er einen 74-Jährigen, der gerade fußläufig die Fahrbahn überquerte. Der Pkw kollidierte mit dem Fußgänger und verletzte ihn schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Opel entstand kein Sachschaden, der Fahrer kam mit einem Schrecken davon. (jk)

