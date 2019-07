Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Spielothek

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde gestern in eine Spielothek in der Innenstadt eingebrochen. Eine Zeugin sah gegen 04:10 Uhr einen dunkel gekleideten, maskierten Mann, der vor der Spielothek stand und jemandem in dem Gebäude etwas zurief. Sofort verständigte sie die Polizei. In diesem Moment verließen drei bis vier dunkel gekleidete Personen fluchtartig die Spielothek und flüchteten in Richtung Mühltor. Die Personen hatten sich untereinander in deutscher Sprache verständigt. Die Unbekannten hatten die Eingangstür zur Spielothek aufgebrochen und waren in das Gebäude eingedrungen. Innen räumten sie Regale aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu weiteren Räumen. Erbeutet wurden Einnahmen im Wert einiger tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer hat verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes wahrgenommen? Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gotha, Tel. 03621/781424 oder die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, unter Hinweis-Nr. 0179182/2019. (jk)

