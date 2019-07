Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenhütte ausgeräumt

Gotha (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag brachen Unbekannte in einen Garten Am Kindleber Feld ein. Die mutmaßlichen Täter verschafften sich Zutritt zur Gartenlaube, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten zwei Liegen, einen Sonnenschirm, einen Rasenmäher, einen Grill von "Thüros", alkoholische Getränke sowie andere diverse Gartengeräte und Werkzeuge. Der Gesamtwert der Beute wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an der Hütte wird auf 500 Euro geschätzt.

Wer kann Angaben zum Tatgeschenen oder verdächtigen Personen machen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0179643/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell