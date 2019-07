Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Junge Menschen unter Drogen im Straßenverkehr

Landkreis Gotha (ots)

Gestern Abend kontrollierte die Polizei in Friedrichroda einen VW. Dabei wurde ein Drogentest mit dem 20-jährigen Fahrer durchgeführt. Dieser lieferte ein positives Ergebnis, woraufhin der junge Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Auch in Georgenthal stoppte die Polizei am gestrigen Abend einen Simson-Fahrer. Der 32-Jährige stand ebenfalls unter dem Einfluss von Drogen, wie ein Test herausstellte. Auch er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

In den frühen Morgenstunden wurde heute eine 20-Jährige kontrolliert, die mit einem VW in Nauendorf unterwegs war. Ein Drogentest verlief bei der jungen Frau positiv, sodass im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. (jk)

