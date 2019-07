Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike vor Kaufhaus gestohlen

Eisenach (ots)

Am vergangenen Sonntag gegen 22 Uhr schloss ein 53-Jähriger sein E-Bike am Fahrradständer eines Einkaufsmarktes auf dem Johannisplatz an. Als er 45 Minuten später zu dem Fahrradständer zurückkehrte, war das E-Bike mitsamt Schloss verschwunden. Es handelt sich um ein metallic-farbenes Herrenrad des Herstellers "Univega Geo" im Wert von 2.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben oder Angaben zum Verbleib des Bikes machen können. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0177796/2019. (jk)

