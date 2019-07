Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unaufmerksam aufgefahren - zwei Verletzte

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 17 Uhr befuhr eine 35-Jährige mit einem VW aus Richtung Ruhla kommend die Ruhlaer Straße. Als sie nach links in die Hauptstraße abbiegen wollte, verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Die hinter ihr fahrende 34-Jährige mit ihrem Hyundai bemerkte dies zu spät und fuhr auf den VW. Beide Frauen wurden durch die Kollision leicht verletzt, an ihren Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von 3.500 Euro. (jk)

