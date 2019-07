Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Vorführtelefons

Eisenach (ots)

Zwischen gestern Morgen und heute Morgen wurde aus einem Geschäft in der Karlstraße ein Mobiltelefon-Vorführgerät entwendet. Es handelte sich um ein weißes iPhone des Herstellers "Apple" im Wert von etwa 60 Euro. Der Diebstahl fand vermutlich während der Öffnungszeiten statt, ein Einbruch in das Geschäft fand nicht statt. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0179127/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell