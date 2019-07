Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch nur teilweise "geglückt"

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 12.07.2019, 12 Uhr bis 15.07.2019, 5 Uhr versuchten Unbekannte in ein Vereinsgebäude im Lohmühlenweg einzubrechen. Die mutmaßlichen Täter zerschnitten den Zaun des Grundstücks und gelangten so auf das Gelände. Dort öffneten sie eine Gartenhütte und entwendeten daraus einen Sack Holzkohle. Anschließend manipulierten sie an einer Hintertür des Vereinsgebäudes, das Eindringen gelang jedoch nicht. Der Gesamtschaden wird auf 60 Euro geschätzt. Hinweise zum Tatgeschehen oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 0178177/2019 entgegen. (jk)

