Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bierflasche gegen Hauswand

Altenbergen - Landkreis Gotha (ots)

Heute Nacht warfen Unbekannte eine Bierflasche gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Straße "Zum Candelaber". Durch den Einschlag wurde der Putz an der Fassade beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 0178869/2019. (jk)

