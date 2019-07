Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Im Drogen- und Alkoholrausch gefahren

Landkreis Gotha (ots)

In Großfahner stoppte die Polizei gestern Nachmittag einen Skoda. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest verlief positiv. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Fahrt durfte der junge Mann nicht fortsetzen.

Am Abend wurde in Ohrdruf ein VW kontrolliert. Der 45-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von 1,25 Promille. Der Führerschein konnte nicht eingezogen werden, da der 45-Jährige gar keine Fahrerlaubnis besaß - diese wurde ihm bereits vor Jahren entzogen. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, zur Unterbindung der Weiterfahrt stellten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicher. (jk)

