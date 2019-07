Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Auffinden eines Säuglingsleichnams

Geschwenda - Ilm-Kreis (ots)

Am Samstag, den 20.04.2019 wurde auf einer Streuobstwiese in 98716 Geschwenda / Ilm-Kreis (Thüringen) ein ca. 3 Wochen alter weiblicher Säugling tot aufgefunden.

Die Kriminalpolizei Gotha bittet um Hinweise, die zur Klärung der Identität des Säuglings bzw. der Kindsmutter führen. Insbesondere zu folgenden Fragestellungen:

Wer kennt Frauen, die zwischen 2017 und 2018 schwanger waren, aber kein Kind mehr haben?

Wer kann Angaben zu den Kleidungsstücken machen?

Hinweise richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Gotha über die Hinweis-Hotline +49 (0) 36 28 / 920 166 oder an jede andere Polizeidienststelle. (jk)

