Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Kellereinbrüche im gesamten Stadtbereich

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots)

Im Stadtgebiet Arnstadt wurde am Wochenende in zahlreiche Keller eingebrochen.

Im Zeitraum vom 05.07.2019 bis 15.07.2019 brachen Unbekannte in zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhaus in der Saalfelder Straße ein. Entwendet wurde unter anderem ein Herrenfahrrad des Herstellers "Diamant" im Wert von 600 Euro.

Zwischen dem 12.07.2019 und dem 15.07.2019 stiegen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Sodenstraße ein. Ein Kellerraum wurde aufgebrochen und hieraus ein Akkubohrschrauber von "Makita" sowie eine Akku-Bohrmaschine von "Bosch" gestohlen. Der Beutewert beläuft sich auf etwa 900 Euro.

Heute Nacht wurde in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Alexander-Winckler-Straße eingebrochen. Gestohlen wurde hier ein schwarzes Mountainbike des Herstellers "Specialized", Typ "Rock Hoppe" im Wert von 800 Euro.

Ebenso versuchten Unbekannte in zwei Mehrfamilienhäuser in der Lindenallee einzubrechen. Die mutmaßlichen Täter hebelten an den Haustüren, konnten jedoch nicht in die Gebäude eindringen.

Auch in der Marktstraße wurde in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses eingebrochen, hieraus jedoch nichts entwendet.

In zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Paulinzellaer Straße wurde ebenfalls heute Nacht eingebrochen. Gestohlen wurden hier unter anderem zwei Fahrräder im Gesamtwert von 800 Euro: Ein blaues Damenfahrrad des Herstellers "Diamant", Typ "Ubari" und ein orangfarbenes Damenrad des Herstellers "KTM", Typ "life One, 28 Trekk".

Wer hat Beobachtungen zu einem der Einbrüche oder verdächtigen Personen gemacht? Wer hat eines der gestohlenen Fahrräder gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124 entgegen (jk).

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell