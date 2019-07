Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Zoff am Bau"

Gotha (ots)

Gegen 15:00 Uhr kam es heute im Stadtgebiet Gotha auf einer Baustelle zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bauarbeitern. Zunächst stritten sich der Polier und ein Lkw-Fahrer über die mangelnde Arbeitsmoral. In der Folge gipfelte es in Handgreiflichkeiten, wobei der Polier in der Baugrube landete. Dies lies sich der Baustellenchef nicht gefallen, kletterte aus der Grube und revanchierte sich körperlich bei dem Lkw-Fahrer. Beide Personen wurden leicht verletzt, wobei sogar ein Rettungswagen zum Einsatz kam.(mk)

