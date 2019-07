Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall mit Kradfahrer

Gotha (ots)

Gegen 13:30 Uhr heute Nachmittag fuhr ein 44-Jähriger mit einem Citroen auf der Bürgeraue von der Gardollastraße in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz. Als er am Abzweig zur Großen Fahnenstraße nach links abbog, missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Kraftradfahrers und es kam zur Kollision. Der 73-jährige Kradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Vor Ort wurde er von einem Notarzt und Rettungswagen behandelt, anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jk)

