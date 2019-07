Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gärten und Zäune angegriffen

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 12.07.2019 bis 14.07.2019 wurde in mehrere Gärten einer Gartenanlage Am Seeberg eingebrochen. Aus einer Gartenhütte wurden ein Werkzeugkasten und ein Nusskasten gestohlen, der Wert der Beute wird auf 300 Euro geschätzt. Bei einer weiteren Hütte wurde an Tür und Fenstern gehebelt und anschließend ein DVD-Player sowie einige Getränke aus dem Gebäude entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 200 Euro geschätzt. (Hinweis-Nr. 0177469/2019)

Im Tüttleber Weg wurde in der Nacht vom 13.07.2019 zum 14.07.2019 die Grundstücksumzäunung einer Doppelhaushälfte beschädigt und drei Parzellen einer angrenzenden Kleingartenanlage angegriffen. Hier hebelten die mutmaßlichen Täter an den Türen der Gartenlauben, nur eine davon konnte von den Unbekannten geöffnet werden. Entwendet wurde jedoch nichts. (Hinweis-Nr. 0177318/2019)

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise nimmt die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, unter der jeweiligen Hinweis-Nr. entgegen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell