Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einstieg in Schulgebäude

Eisenach (ots)

Unbekannte versuchten heute Nacht in das Sekretariat des Ernst-Abbe-Gymnasiums in der Wartburgallee einzubrechen. Die mutmaßlichen Täter kletterten auf ein Anbaudach und hebelten am Fenster des Sekretariats. Der Einstieg misslang, hinterlassen wurde ein geringer Sachschaden am Fenster. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0177861/2019. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell