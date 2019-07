Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schaden durch gerollte Heuballen

Förtha - Wartburgkreis (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag haben Unbekannte in der Alten Eisenacher Straße zwei Heuballen in Bewegung gesetzt und einen Berg hinunter gerollt. Dabei landete ein Heuballen im Straßengraben, der andere beendete die Reise an einem Pflaumenbaum. Auf ihrem Weg beschädigten die beiden Heuballen zwei Maschendrahtzäune und einen Weidezaun, der Schaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0177343/2019 entgegen. (jk)

